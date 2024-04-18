Дуда зустрівся з Трампом у Нью-Йорку. Politico пише, що говорили, зокрема, про Україну

Лідери також обговорили пропозицію Дуди для країн НАТО збільшити витрати на оборону до 3% від ВВП

Анджей Дуда та Дональд Трамп (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з 45-м президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Politico із посиланням на штаб кампанії колишнього американського лідера пише, що сторони обговорили витрати країн НАТО на оборону та війну в Україні.

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За даними, які надали журналістам представники кампанії Трампа, зустріч тривала близько двох годин. За цей час експрезидент США обговорив із Дудою російсько-українську війну та війну на Близькому Сході.

Детальнішої інформації у штабі не надали.

Крім того, лідери обговорили пропозицію Дуди для країн НАТО збільшити витрати на оборону до 3% від валового внутрішнього продукту.

9 квітня 2024 року глава МЗС Британії Кемерон зустрічався з Трампом під час поїздки у Вашингтон. Втім, західні медіа тоді написали, що зустріч не була вдалою, оскільки Кемерону нібито не вдалося переконати Трампа розблокувати допомогу Україні.

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