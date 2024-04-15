Прихильники республіканців більше вірять Трампу щодо війни в Україні, ніж її свідкам – опитування

Колишньому президенту США у цьому плані довіряють 79% респондентів

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/John Mabanglo)

Прихильники Республіканської партії у контексті російсько-української війни схильні більше довіряти 45-му президенту США Дональду Трампу, ніж новинам від журналістів, які перебувають безпосередньо на місці подій. Про це свідчать результати опитування CBS News/YouGov.

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У респондентів запитали, кого вони вважають більш достовірним та верифікованим джерелом інформації про війну в Україні.

Виявилося, що лідером думок для них є Трамп – йому довіряють 79% опитаних.

Далі йде Пентагон, про довіру до якого в контексті російсько-української війни заявили 60% республіканців.

Трохи менше довіряють консервативним західним медіа (56%), і набагато менше – кореспондентам, які висвітлюють війну (33%).

Найменше довіри, згідно з опитуванням, отримує Державний департамент США, йому довіряють всього 27% членів Республіканської партії.

Інфографіка: CBS News

Опитування було проведене у період з 9 до 12 квітня 2024 року серед дорослих громадян США. Опитано 2399 американців. Статистична похибка – +-2,6 відсоткових пунктів.

Більшість американців вірять у можливість третьої світової війни. Якщо вона почнеться, Україна розглядається ними як один з найімовірніших союзників, свідчить опитування YouGov.

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