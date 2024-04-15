Сторонники республиканцев больше верят Трампу о войне в Украине, чем ее свидетелям – опрос

Бывшему президенту США в этом плане доверяют 79% респондентов

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/John Mabanglo)

Сторонники Республиканской партии в контексте российско-украинской войны склонны больше доверять 45-му президенту США Дональду Трампу, чем новостям от находящихся непосредственно на месте событий журналистов. Об этом свидетельствуют результаты опроса CBS News/YouGov.

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Респонденты спросили, кого они считают более достоверным и верифицированным источником информации о войне в Украине.

Оказалось, что лидером мнений для них является Трамп – ему доверяют 79% опрошенных.

Далее следует Пентагон, о доверии к которому в контексте российско-украинской войны заявили 60% республиканцев.

Чуть меньше доверяют консервативным западным медиа (56%), и гораздо меньше – корреспондентам, освещающим войну (33%).

Меньше всего доверия, согласно опросу, получает Государственный департамент США, ему доверяют всего 27% членов Республиканской партии.

Инфографика: CBS News

Опрос был проведен в период с 9 по 12 апреля 2024 года среди взрослых граждан США. Опрошены 2399 американцев. Статистическая погрешность – +-2,6 процентных пунктов.

Большинство американцев верят в возможность третьей мировой войны. Если она начнется, Украина рассматривается ими как один из наиболее вероятных союзников, свидетельствует опрос YouGov.

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