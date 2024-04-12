30% американців вважають, що ані Трамп, ані Байден не принесли США користі – опитування
Більшість американців вважають, що президентство і чинного лідера США Джо Байдена, і його конкурента на майбутніх виборах Дональда Трампа більше зашкодило країні, ніж принесло користі. Про це свідчать результати опитування, проведеного AP-NORC.
Згідно з опитуванням більша частина дорослих американців вважають, що президентство Байдена зашкодило країні в питаннях вартості життя та імміграції.
Водночас майже половина вважає, що президентство Трампа зашкодило в питаннях виборчих прав та безпеки виборів, відносин з іншими державами, законодавства про аборти та зміни клімату.
Відповідаючи на запитання про те, хто зробив більше для допомоги людям, приблизно третина респондентів сказали, що Трамп, а близько чверті – що Байден.
Ще 30% опитаних дорослих заявили, що ні Байден, ні Трамп не принесли їм користі.
З усіх інших питань частка американців, які зазначили, що Байден або Трамп значно або незначно допомогли країні, становить приблизно три з десяти або менше.
Але республіканці загалом схильні бачити більше користі від президентства Трампа, ніж демократи від Байдена, навіть у тих питаннях, де чинний президент активно працював над підкресленням своїх перемог, свідчить опитування.
Наприклад, лише близько половини демократів вважають, що президентство Байдена допомогло в боротьбі зі зміною клімату або зниженням витрат на охорону здоров'я.
Щодо законодавства про аборти, 77% демократів вважають, що президентство Трампа було принаймні дещо шкідливим, але лише близько чотирьох з десяти сказали, що президентство Байдена дуже або трохи допомогло, і така ж частка опитаних вважають, що президентство Байдена нічого не змінило.
Тим часом восьмеро з десяти республіканців кажуть, що президентство Трампа допомогло в питаннях імміграції та безпеки кордонів, створення робочих місць і вартості життя.
Опитування проводилося 4-8 квітня 2024 року серед 1 204 дорослих американців віком від 18 років. Похибка вибірки для всіх респондентів становить близько 3,9 відсоткового пункту.
- У березні Трамп заявив, що в разі переобрання нинішнього американського лідера Джо Байдена у Сполучених Штатів не буде шансів на перемогу у третій світовій війні.
Читайте також: Американці вважають Україну одним із найімовірніших союзників у випадку третьої світової