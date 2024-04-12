30% американцев считают, что ни Трамп, ни Байден не принесли США пользы – опрос

Одна часть граждан США думает, что Байден навредил в вопросах стоимости жизни и иммиграции, другая – что Трамп навредил в безопасности, абортах и т.д.

Джо Байден и Дональд Трамп (Коллаж: LIGA.net)

Большинство американцев считают, что президентство и действующего лидера США Джо Байдена и его конкурента на предстоящих выборах Дональда Трампа больше повредило стране, чем принесло пользы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного AP-NORC.

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Согласно опросу большинство взрослых американцев считают, что президентство Байдена повредило стране в вопросах стоимости жизни и иммиграции.

В то же время почти половина считает, что президентство Трампа повредило в вопросах избирательных прав и безопасности выборов, отношений с другими государствами, законодательства об абортах и изменения климата.

Отвечая на вопрос о том, кто сделал больше для помощи людям, примерно треть респондентов сказали, что Трамп, а около четверти – Байден.

Еще 30% опрошенных взрослых заявили, что ни Байден, ни Трамп не принесли им пользы.

По всем остальным вопросам доля американцев, отметивших, что Байден или Трамп значительно или незначительно помогли стране, составляет примерно три из десяти или меньше.

Но республиканцы в целом склонны видеть больше пользы от президентства Трампа, чем демократы от Байдена, даже по тем вопросам, где действующий президент активно работал над подчеркиванием своих побед, свидетельствует опрос.

К примеру, только около половины демократов считают, что президентство Байдена помогло в борьбе с изменением климата или снижением расходов на здравоохранение.

Относительно законодательства об абортах 77% демократов считают, что президентство Трампа было по крайней мере несколько вредным, но лишь около четырех из десяти сказали, что президентство Байдена очень или немного помогло, и такая же доля опрошенных считают, что президентство Байдена ничего не изменило.

Между тем восемь из десяти республиканцев говорят, что президентство Трампа помогло в вопросах иммиграции и безопасности границ, создания рабочих мест и стоимости жизни.

Инфографика: AP

Опрос проводился 4-8 апреля 2024 года среди 1204 взрослых американцев в возрасте от 18 лет. Ошибка выборки для всех респондентов составляет около 3,9 процентных пункта.

В марте Трамп заявил, что в случае переизбрания нынешнего американского лидера Джо Байдена у Соединенных Штатов не будет шансов на победу в третьей мировой войне.

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