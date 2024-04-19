Помощь для Украины. Блинкен призвал Конгресс США поторопиться: Может быть поздно
Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс одобрить пакет помощи Украине, поскольку "может быть слишком поздно". Такое заявление он сделал на брифинге в Италии, об этом сообщило издание The Guardian.
Отвечая на вопрос о помощи США Украине, Блинкен заявил, что "самое главное – это проголосовать за эту помощь и двигаться вперед".
"Не поздно ли? Нет. Если это произойдет сейчас, это не слишком поздно. Если этого не произойдет, или займет больше времени, это настоящий риск, что да, будет поздно", – сказал он.
В то же время госсекретарь заявил, что задержка с голосованием будет настоящим риском.
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- 15 апреля 2024 года сенатор Шумер заявил, что лидеры Конгресса достигли согласия по помощи Израилю и Украине.
- 17 апреля Джонсон сообщил, что Палата представителей будет голосовать за законопроект о помощи для Украины 20 апреля.
- В тот же день появился текст законопроекта о помощи США Украине. LIGA.net публиковала основное.
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