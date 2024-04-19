Помощь для Украины. Блинкен призвал Конгресс США поторопиться: Может быть поздно

17 апреля спикер Палаты представителей Конгресса США сообщил, что Палата будет голосовать за законопроект о помощи для Украины 20 апреля

Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс одобрить пакет помощи Украине, поскольку "может быть слишком поздно". Такое заявление он сделал на брифинге в Италии, об этом сообщило издание The Guardian .

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Отвечая на вопрос о помощи США Украине, Блинкен заявил, что "самое главное – это проголосовать за эту помощь и двигаться вперед".

"Не поздно ли? Нет. Если это произойдет сейчас, это не слишком поздно. Если этого не произойдет, или займет больше времени, это настоящий риск, что да, будет поздно", – сказал он.

В то же время госсекретарь заявил, что задержка с голосованием будет настоящим риском.

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15 апреля 2024 года сенатор Шумер заявил, что лидеры Конгресса достигли согласия по помощи Израилю и Украине.

по помощи Израилю и Украине. 17 апреля Джонсон сообщил, что Палата представителей будет голосовать за законопроект о помощи для Украины 20 апреля.

20 апреля. В тот же день появился текст законопроекта о помощи США Украине. LIGA.net публиковала основное.