Появился текст законопроекта о помощи США Украине: что в нем

Часть помощи будет предоставлена в виде ссуды

Флаги США и Украины (Фото: Офис президента)

Появился полный текст законопроекта о помощи США в Украине. Документ был опубликован на сайте Палаты представителей.

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В частности, документом предусмотрено предоставление помощи Украине более чем на $60 млрд.

$13,8 млрд пойдут на закупку новейших систем вооружений, оборонных товаров и оплату оборонных услуг. Еще $23 млрд предусмотрено на пополнение арсеналов США.

Часть помощи будет предоставлена в виде ссуды.

Кроме этого, согласно законопроекту, американский президент должен предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, если сочтет, что это не навредит национальной безопасности и интересам США.

В течение 45 дней после принятия законопроекта Государственный департамент и Пентагон должны представить стратегию США по поддержке Украины.

15 апреля сенатор Шумер заявил, что лидеры Конгресса достигли согласия о помощи Израилю и Украине.

17 апреля Джонсон сообщил, что Палата представителей будет голосовать за законопроект о помощи для Украины 20 апреля.

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