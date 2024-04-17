З'явився текст законопроєкту про допомогу США Україні: що в ньому

Частина допомоги буде надана у вигляді позики

Прапори США і України (Фото: Офіс президента)

З'явився повний текст законопроєкту про допомогу США Україні. Документ був опублікований на сайті Палати представників.

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Зокрема, документом передбачено надання Україні допомоги на понад $60 млрд.

$13,8 млрд підуть на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оплату оборонних послуг. Ще $23 млрд передбачено на поповнення арсеналів США.

Частина допомоги буде надана у вигляді позики.

Крім цього, відповідно до законопроєкту, американський президент має надати Україні далекобійні ракети ATACMS, якщо вважатиме, що це не зашкодить національній безпеці та інтересам США.

Протягом 45 днів після ухвалення законопроєкту Державний департамент і Пентагон мають представити стратегію США щодо підтримки України.

15 квітня сенатор Шумер заявив, що лідери Конгресу досягли згоди щодо допомоги Ізраїлю та Україні.

17 квітня Джонсон повідомив, що Палата представників голосуватиме за законопроєкт про допомогу для України 20 квітня.

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