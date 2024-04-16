Зеленський про допомогу від США у кредит: Вже не має значення, нам потрібно вижити

Президент заявив, що торік Україна хотіла отримати гроші від США іншим шляхом, але зараз це неважливо через те, що Конгрес затримує рішення

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна згодна на пропозицію отримувати допомогу від США у вигляді кредиту, оскільки спосіб вже "не має значення" через довге очікування рішення Конгресу. Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю PBS News.

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У президента запитали, чи відкрита Україна до пропозиції отримувати допомогу від США у вигляді позики.

За словами Зеленського, ця пропозиція пролунала під час його останньої зустрічі з конгресменами.

"Ми хотіли в інший спосіб отримати ці гроші минулого року, але на сьогодні це не має значення. Нам потрібно вижити, і нам потрібно захистити наших людей, і тому ваше рішення, м’яч на вашому полі. Так, будь ласка, просто ухваліть рішення", – заявив глава держави.

Під час своєї передвиборчої кампанії у Південній Кароліні експрезидент США Трамп запропонував позичити Україні гроші на військові потреби, поки у Конгресі затримується затвердження подальшої підтримки для ЗСУ.

14 березня спікер Палати представників Джонсон висунув таку саму пропозицію.

21 березня стало відомо, що демократи у Конгресі США підтримують ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

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