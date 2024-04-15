Сенатор: Лидеры Конгресса достигли двухпартийного согласия о помощи Израилю и Украине

Лучший способ направить помощь Израилю и Украине – это рассмотреть и принять в Палате представителей помощь обеим странам, заявил Шумер

Чак Шумер (Фото: ЕРА)

Лидеры американского Конгресса в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом достигнут консенсуса по поводу помощи Израилю и Украине. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление лидера большинства в Сенате демократа Чака Шумера.

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Сенатор надеется, что на этой неделе можно будет "что-нибудь сделать, чтобы помочь обеим странам".

Лучший способ направить помощь Израилю и Украине – это рассмотреть и принять в Палате представителей одобренную сенатом дополнительную программу национальной безопасности, которая включает в себя помощь обеим странам, констатировал Шумер.

Ранее лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стив Скализ заявил , что на фоне атаки Ирана на Израиль, Палата представителей на следующей неделе сместит свой ранее объявленный график, чтобы рассмотреть помощь Израиля.

В тот же день спикер Палаты Майк Джонсон подтвердил, что он вынесет на рассмотрение помощь и Украине. В то же время детали этого неизвестны.

После переговоров с 45-м президентом США Дональдом Трампом Джонсон сказал, что тот поддерживает предоставление Украине кредитов вместо грантов и использование российских активов для оплаты новой помощи. По его словам, эти элементы могут являться частью пакета помощи.

"Это идеи, которые, по моему мнению, могут получить консенсус", – заявил он.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

Американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.

Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.

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