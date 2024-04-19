В результате атаки России на Одессу повреждена припортовая инфраструктура, есть раненый

О последствиях удара оккупантов по Одессе сообщил председатель ОВА Олег Кипер

Одесса (Фото: Pexels/Антон Мишарин)

После обеда 19 апреля в Одессе прогремели взрывы, Воздушные силы предупреждали о пусках баллистики из временно оккупированного Крыма. Впоследствии местные власти заявили о повреждении припортовой инфраструктуры и раненого.

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"Есть повреждение припортовой инфраструктуры. Сейчас известно об одном пострадавшем. Мужчина с осколочным ранением госпитализирован", – написал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Ранее собеседник LIGA.net сообщал о нескольких взрывах, прогремевших в городе. Первый, по его данным, прогремел в 13:40, второй и третий – через 10-20 минут.

Журналисты Общественное Одесса публиковали фото черного дыма, поднимавшегося после взрывов.

Утром враг ударил противокорабельной ракетой Х-22 по Днепру, в результате чего погибли мужчина и женщина, еще 24 человека получили ранения.

Фото: Общественное Одесса

14 апреля 2024 года оккупанты атаковали Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 – их над акваторией Черного моря сбили защитники из зенитной ракетной Одесской бригады.

Утром 17 апреля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одесской области.

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