Утром Россия атаковала Одесскую область. Ударила по инфраструктуре

Люди не пострадали

Одесса (Фото: Pexels / Антон Мишарин)

Утром 17 апреля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одесской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Утром враг атаковал Одесскую область. Цель террористов – снова инфраструктура региона. Информация о пострадавших не поступала", – написал он.

Ранее собеседник LIGA.net в Одессе заявил о трех взрывах: двух — в пригороде, еще одном – в областном центре. Приблизительное время – 09:34.

В Силах обороны добавили, что враг продолжает "коварную тактику" точечных ракетных ударов, в том числе с использованием баллистики.

Сегодня оккупанты ударили тремя ракетами по Чернигову, попав почти по центру города. Президент Владимир Зеленский сообщил о 10 погибших и 20 пострадавших.

14 апреля 2024 года оккупанты атаковали Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 – их над акваторией Черного моря сбили защитники из зенитной ракетной Одесской бригады.

Читайте также: "Хотят стереть с лица земли". Почему Россия забрасывает север Украины авиабомбами и дронами