Утром Россия атаковала Одесскую область. Ударила по инфраструктуре
Утром 17 апреля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одесской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Утром враг атаковал Одесскую область. Цель террористов – снова инфраструктура региона. Информация о пострадавших не поступала", – написал он.
Ранее собеседник LIGA.net в Одессе заявил о трех взрывах: двух — в пригороде, еще одном – в областном центре. Приблизительное время – 09:34.
В Силах обороны добавили, что враг продолжает "коварную тактику" точечных ракетных ударов, в том числе с использованием баллистики.
Сегодня оккупанты ударили тремя ракетами по Чернигову, попав почти по центру города. Президент Владимир Зеленский сообщил о 10 погибших и 20 пострадавших.
- 14 апреля 2024 года оккупанты атаковали Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 – их над акваторией Черного моря сбили защитники из зенитной ракетной Одесской бригады.
Читайте также: "Хотят стереть с лица земли". Почему Россия забрасывает север Украины авиабомбами и дронами