Зранку Росія атакувала Одеську область. Вдарила по інфраструктурі

Люди не постраждали

Одеса (Фото: Pexels / Антон Мішарін)

Зранку 17 квітня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одеській області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Зранку ворог атакував Одещину. Ціль терористів – знов інфраструктура регіону. Інформація про постраждалих не надходила", – написав він.

Раніше співрозмовник LIGA.net в Одесі заявив про три вибухи: два — у передмісті, ще один – в обласному центрі. Приблизний час – 09:34.

У Силах оборони додали, що ворог продовжує "підступну тактику" точкових ракетних ударів, зокрема з використанням балістики.

Сьогодні окупанти вдарили трьома ракетами по Чернігову, влучивши майже по центру міста. Президент Володимир Зеленський повідомив про 10 загиблих та 20 постраждалих.

14 квітня 2024 року окупанти атакували Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59 – їх над акваторією Чорного моря збили захисники з зенітної ракетної Одеської бригади.

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