Зранку Росія атакувала Одеську область. Вдарила по інфраструктурі
Одеса (Фото: Pexels / Антон Мішарін)

Зранку 17 квітня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одеській області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Зранку ворог атакував Одещину. Ціль терористів – знов інфраструктура регіону. Інформація про постраждалих не надходила", – написав він.

Раніше співрозмовник LIGA.net в Одесі заявив про три вибухи: два — у передмісті, ще один – в обласному центрі. Приблизний час – 09:34.

У Силах оборони додали, що ворог продовжує "підступну тактику" точкових ракетних ударів, зокрема з використанням балістики.

Сьогодні окупанти вдарили трьома ракетами по Чернігову, влучивши майже по центру міста. Президент Володимир Зеленський повідомив про 10 загиблих та 20 постраждалих.

  • 14 квітня 2024 року окупанти атакували Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59 – їх над акваторією Чорного моря збили захисники з зенітної ракетної Одеської бригади.

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