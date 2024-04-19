Зеленский снова призвал партнеров дать ПВО после удара по Днепру

Последствия удара по Днепру (Фото: ГСЧС Днепропетровской области)

Президент Владимир Зеленский, комментируя российскую ракетную атаку на Днепропетровскую область, заявил, что у партнеров есть необходимые возможности для усиления украинской противовоздушной обороны. Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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"Каждое государство, которое предоставляет системы ПВО Украине, каждый лидер, который помогает убеждать партнеров, что ПВО сейчас должно быть не на складах, а в реальных городах и общинах, которые подвергаются ударам террористов, все, кто поддерживает нашу защиту, являются спасителями жизни", – заявил президент.

Зеленский отметил, что РФ должна отвечать за свой террор, и каждая ракета и каждый "шахед" должны сбиваться. По его словам, мир может это гарантировать, ведь партнеры имеют необходимые возможности.

"Это было доказано, в частности, в небе Ближнего Востока, и это должно заработать в небе Европы", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что сейчас продолжаются спасательные работы в Днепре после российского удара. По его словам, повреждения получили жилые дома и вокзал. Под удар также попали города Кривой Рог и Синельниково.

"Всем раненым оказывается помощь. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким", — написал Зеленский.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что число погибших в результате атаки по Днепропетровской области выросло до девяти. Среди погибших – трое детей.

19 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки возник пожар в пятиэтажке.

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил, что в результате российской атаки по городу погибли два человека. Еще 15 гражданских получили ранения.

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