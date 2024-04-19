Зеленский снова призвал партнеров дать ПВО после удара по Днепру
Президент Владимир Зеленский, комментируя российскую ракетную атаку на Днепропетровскую область, заявил, что у партнеров есть необходимые возможности для усиления украинской противовоздушной обороны. Об этом украинский лидер написал в Telegram.
"Каждое государство, которое предоставляет системы ПВО Украине, каждый лидер, который помогает убеждать партнеров, что ПВО сейчас должно быть не на складах, а в реальных городах и общинах, которые подвергаются ударам террористов, все, кто поддерживает нашу защиту, являются спасителями жизни", – заявил президент.
Зеленский отметил, что РФ должна отвечать за свой террор, и каждая ракета и каждый "шахед" должны сбиваться. По его словам, мир может это гарантировать, ведь партнеры имеют необходимые возможности.
"Это было доказано, в частности, в небе Ближнего Востока, и это должно заработать в небе Европы", – подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер сообщил, что сейчас продолжаются спасательные работы в Днепре после российского удара. По его словам, повреждения получили жилые дома и вокзал. Под удар также попали города Кривой Рог и Синельниково.
"Всем раненым оказывается помощь. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким", — написал Зеленский.
В Офисе генерального прокурора сообщили, что число погибших в результате атаки по Днепропетровской области выросло до девяти. Среди погибших – трое детей.
- 19 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки возник пожар в пятиэтажке.
- Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил, что в результате российской атаки по городу погибли два человека. Еще 15 гражданских получили ранения.
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