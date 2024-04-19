Зеленський вчергове закликав партнерів дати ППО після удару по Дніпру
Президент Володимир Зеленський, коментуючи російську ракетну атаку на Дніпропетровську область, заявив, що партнери мають необхідні спроможності для посилення української протиповітряної оборони. Про це український лідер написав у Telegram.
"Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя", – заявив президент.
Зеленський зазначив, що РФ повинна відповідати за свій терор, і кожна ракета та кожен "шахед" мають збиватися. За його словами, світ може це гарантувати, адже партнери мають необхідні спроможності.
"Це було доведено, зокрема, у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи", – наголосив Зеленський.
Український лідер повідомив, що зараз тривають рятувальні роботи в Дніпрі після російського удару. За його словами, пошкодження отримали житлові будинки й вокзал. Під удар також потрапили міста Кривий Ріг і Синельникове.
"Усім пораненим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким", – написав Зеленський.
У Офісі генерального прокурора повідомили, що число загиблих унаслідок атаки по Дніпропетровській області зросло до дев’яти. Серед загиблих – троє дітей.
- 19 квітня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа у п’ятиповерхівці.
- Очільник Дніпропетровської ОВА Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки по місту загинули дві людини. Ще 15 цивільних отримали поранення.
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