Зеленський вчергове закликав партнерів дати ППО після удару по Дніпру

Наслідки удару по Дніпру (Фото: ДСНС Дніпропетровскої області)

Президент Володимир Зеленський, коментуючи російську ракетну атаку на Дніпропетровську область, заявив, що партнери мають необхідні спроможності для посилення української протиповітряної оборони. Про це український лідер написав у Telegram.

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"Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя", – заявив президент.

Зеленський зазначив, що РФ повинна відповідати за свій терор, і кожна ракета та кожен "шахед" мають збиватися. За його словами, світ може це гарантувати, адже партнери мають необхідні спроможності.

"Це було доведено, зокрема, у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи", – наголосив Зеленський.

Український лідер повідомив, що зараз тривають рятувальні роботи в Дніпрі після російського удару. За його словами, пошкодження отримали житлові будинки й вокзал. Під удар також потрапили міста Кривий Ріг і Синельникове.

"Усім пораненим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким", – написав Зеленський.

У Офісі генерального прокурора повідомили, що число загиблих унаслідок атаки по Дніпропетровській області зросло до дев’яти. Серед загиблих – троє дітей.

19 квітня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа у п’ятиповерхівці.

Очільник Дніпропетровської ОВА Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки по місту загинули дві людини. Ще 15 цивільних отримали поранення.

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