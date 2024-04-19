Збиття Ту-22м3 росіян. Повітряні сили: Захід побачить наші вміння і дасть більше зброї

Ілля Євлаш заявив LIGA.net, що операція зі збиття літака була показовою в першу чергу для західних партнерів України

Ту-22м3 (Фото: ЕРА)

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш вважає, що знищення українськими бійцями російського стратегічного бомбардувальника Ту-22м3 змусить західних союзників надати Україні більше зброї. Таку думку він висловив у коментарі LIGA.net.

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За словами Євлаша, збиття повітряного судна окупантів є дійсно "унікальною операцією". На його думку, це є показовим в першу чергу для країн Заходу, які слідкують за Україною.

"Тому це дуже важливо, я думаю, що наші партнери побачать наші вміння, і дадуть нам більше озброєння, для того, аби могли й на землі, і в повітрі протистояти російській загрозі й ракетному терору", – висловився речник Повітряних сил.

Перебуваючи у "важкому становищі", Україна демонструє союзникам, що "боротиметься до кінця".

19 квітня Головне управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони розповів, що це вдалося зробити за допомогою використання зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200.

у Силах безпеки й оборони розповів, що це вдалося зробити за допомогою використання зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200. Представник ГУР Юсов заявив, що для Росії виготовлення нових бомбардувальників Ту-22М3 є фактично неможливим.

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