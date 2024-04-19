"Били з відстані 308 км, тиждень були у засідці". Буданов розкрив подробиці ураження Ту-22м3

Голова української розвідки заявив, що Сили оборони уразили російський Ту-22м3 тими ж засобами, що й А-50

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Сили оборони уразили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22м3 на відстані 308 кілометрів, до цього тиждень вичікували, коли він вийде на потрібний рубіж. Про це в коментарі BBC Україна заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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Він повідомив, що не хотів би розкривати всіх деталей спецоперації, водночас зазначив, що повітряне судно ворога збили на відстані 308 кілометрів.

За словами Буданова, для цього українські бійці використовували "ті ж засоби", що й для ураження російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Крім того, оборонці деякий час чекали, щоб Ту-22м3 вийшов на "потрібний рубіж".

"Тиждень була, скажімо так, "засідка". Чекали, коли він вийде на потрібний рубіж", – повідомив начальник ГУР.

Голова української розвідки додав, що загарбники ще мають такі літаки, але від успішних дій Сил оборони "Одесі буде трохи легше", оскільки саме ракети Х-22, які запускають Ту-22М3, завдали місту найбільше руйнувань.

19 квітня 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ знищило російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони розповів, що це вдалося зробити за допомогою використання зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200.

у Силах безпеки й оборони розповів, що це вдалося зробити за допомогою використання зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200. Представник ГУР Юсов заявив, що для Росії виготовлення нових бомбардувальників Ту-22М3 є фактично неможливим.

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