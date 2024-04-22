Буданов заявив, що на Україну чекає "досить важка" ситуація найближчим часом

За словами очільника ГУР, "проблеми" будуть з середини травня

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, прогнозуючи перебіг війни, заявив, що на Україну чекає "досить важка" ситуація найближчим часом. Про це очільник військової розвідки розповів в інтерв’ю BBC.

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"Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", – зазначив Буданов.

За його словами, йдеться, зокрема, про фронт, а також про внутрішньополітичну ситуацію.

"Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде", – наголосив очільник військової розвідки.

За даними Буданова, важкий період буде у середині травня та на початку червня.

13 квітня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті суттєво загострилася – це насамперед пов'язано зі значною активізацією наступальних дій окупантів після проведення "президентських виборів" в Росії.

21 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібні далекобійна зброя та системи ППО від американських союзників, щоб стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу на полі бою.

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