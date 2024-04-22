Буданов заявив, що на Україну чекає "досить важка" ситуація найближчим часом
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, прогнозуючи перебіг війни, заявив, що на Україну чекає "досить важка" ситуація найближчим часом. Про це очільник військової розвідки розповів в інтерв’ю BBC.
"Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", – зазначив Буданов.
За його словами, йдеться, зокрема, про фронт, а також про внутрішньополітичну ситуацію.
"Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде", – наголосив очільник військової розвідки.
За даними Буданова, важкий період буде у середині травня та на початку червня.
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