Буданов анонсував нові рейди російських повстанців
Російські повстанці, які воюють на боці України, продовжать свої рейди на прикордонні території РФ. Про це в інтерв’ю виданню The Washington Post повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
За його словами, військова розвідка запропонувала план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Зокрема, заплановані нові транскордонні атаки з боку російських добровольців, які діють всередині РФ за підтримки ГУР.
"План охоплює багато аспектів, наприклад, військову промисловість, критично важливі військові цілі, їхні аеродроми, їхні командно-диспетчерські пункти", – зазначив Буданов.
Мета цього плану, як заявив очільник ГУР, полягає в тому, щоб показати, що російський диктатор Володимир Путін не може "захистити населення від проникнення війни в РФ".
"Коли ви сидите, скажімо, в Санкт-Петербурзі, і бачите війну тільки по телевізору, ви завжди будете підтримувати. Але люди починають нервувати, коли якийсь об'єкт [атакують] біля їхнього будинку", – наголосив він.
- 12 березня у РФ розпочалася нова операція опозиційних чинному режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон.
- Начальник ГУР Буданов стверджував, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".
- 17 березня Сибірський батальйон заявив, що спільно з РДК звільнив від російської армії селище Козинка в Бєлгородській області РФ.
- 25 березня російські повстанці заявили, що з 12 березня знищили 452 "найманців Кремля" та поранили ще 784 – і це лише в межах Бєлгорода.
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