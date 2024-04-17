Буданов анонсував нові рейди російських повстанців

За словами очільника ГУР, ці дії спрямовані на зменшення потенціалу РФ

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Російські повстанці, які воюють на боці України, продовжать свої рейди на прикордонні території РФ. Про це в інтерв’ю виданню The Washington Post повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

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За його словами, військова розвідка запропонувала план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Зокрема, заплановані нові транскордонні атаки з боку російських добровольців, які діють всередині РФ за підтримки ГУР.

"План охоплює багато аспектів, наприклад, військову промисловість, критично важливі військові цілі, їхні аеродроми, їхні командно-диспетчерські пункти", – зазначив Буданов.

Мета цього плану, як заявив очільник ГУР, полягає в тому, щоб показати, що російський диктатор Володимир Путін не може "захистити населення від проникнення війни в РФ".

"Коли ви сидите, скажімо, в Санкт-Петербурзі, і бачите війну тільки по телевізору, ви завжди будете підтримувати. Але люди починають нервувати, коли якийсь об'єкт [атакують] біля їхнього будинку", – наголосив він.

12 березня у РФ розпочалася нова операція опозиційних чинному режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон.

Начальник ГУР Буданов стверджував, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".

17 березня Сибірський батальйон заявив, що спільно з РДК звільнив від російської армії селище Козинка в Бєлгородській області РФ.

25 березня російські повстанці заявили, що з 12 березня знищили 452 "найманців Кремля" та поранили ще 784 – і це лише в межах Бєлгорода.

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