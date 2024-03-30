У ГУР розкрили заходи, до яких вдалася армія Росії через рейди повстанців біля кордону
РФ зміцнює кордони, тренує новобранців і посилює мінування у трьох прикордонних регіонах на тлі проведення російськими повстанцями воєнної операції проти армії держави-агресора. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
За даними ГУР, після рейдів Сибірського батальйону, Російського добровольчого корпусу та легіону Свобода Росії держава-агресор активізувала заходи зі зміцнення ділянок російського кордону у Бєлгородській, Курській і Брянській областях.
Особовий склад угруповань військ РФ "Курск", "Брянск" та "Бєлгород" тренують виявляти та боротись із диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури, повідомили у розвідці.
Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, в Маріуполі та інших тимчасово окупованих містах України.
Також, за даними ГУР, противник зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення в трьох прикордонних регіонах і намагається збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.
Зокрема, як інформує розвідка, до Курської області планують перемістити підрозділи 5-ї зенітно-ракетної бригади армії РФ, яка нині перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області. Також інженерні підрозділи росіян збільшують географію мінно-вибухових загороджень у прикордонних областях.
- 12 березня у РФ розпочалася нова операція опозиційних чинному режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон.
- Начальник ГУР Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".
- 17 березня Сибірський батальйон заявив, що спільно з РДК звільнив від російської армії селище Козинка в Бєлгородській області РФ.
- 25 березня російські повстанці заявили, що з 12 березня знищили 452 "найманців Кремля" та поранили ще 784 – і це лише в межах Бєлгорода.
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