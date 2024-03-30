У ГУР розкрили заходи, до яких вдалася армія Росії через рейди повстанців біля кордону

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

РФ зміцнює кордони, тренує новобранців і посилює мінування у трьох прикордонних регіонах на тлі проведення російськими повстанцями воєнної операції проти армії держави-агресора. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

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За даними ГУР, після рейдів Сибірського батальйону, Російського добровольчого корпусу та легіону Свобода Росії держава-агресор активізувала заходи зі зміцнення ділянок російського кордону у Бєлгородській, Курській і Брянській областях.

Особовий склад угруповань військ РФ "Курск", "Брянск" та "Бєлгород" тренують виявляти та боротись із диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури, повідомили у розвідці.

Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, в Маріуполі та інших тимчасово окупованих містах України.

Також, за даними ГУР, противник зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення в трьох прикордонних регіонах і намагається збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

Зокрема, як інформує розвідка, до Курської області планують перемістити підрозділи 5-ї зенітно-ракетної бригади армії РФ, яка нині перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області. Також інженерні підрозділи росіян збільшують географію мінно-вибухових загороджень у прикордонних областях.

12 березня у РФ розпочалася нова операція опозиційних чинному режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон.

Начальник ГУР Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".

17 березня Сибірський батальйон заявив, що спільно з РДК звільнив від російської армії селище Козинка в Бєлгородській області РФ.

25 березня російські повстанці заявили, що з 12 березня знищили 452 "найманців Кремля" та поранили ще 784 – і це лише в межах Бєлгорода.

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