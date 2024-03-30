В ГУР раскрыли меры, к которым прибегла армия России из-за рейдов повстанцев у границы

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ЕРА)

РФ укрепляет границы, тренирует новобранцев и усиливает минирование в трех приграничных регионах на фоне проведения российскими повстанцами военной операции против армии государства-агрессора. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, после рейдов Сибирского батальона, Русского добровольческого корпуса и легиона Свобода России государство-агрессор активизировало меры по укреплению участков российской границы в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Личный состав группировок войск РФ "Курск", "Брянск" и "Белгород" тренируют выявлять и бороться с диверсионно-разведывательными группами, вести штурмовые действия в условиях городской застройки, охранять и защищать объекты критической инфраструктуры, сообщили в разведке.

Обучение новобранцев для усиления приграничных российских регионов оккупанты проводят, в частности, в Мариуполе и других временно оккупированных городах Украины.

Также, по данным ГУР, противник усиливает, совершенствует и маскирует укрепления в трех приграничных регионах и пытается увеличить количество средств борьбы с дронами, средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

В частности, как сообщает разведка, в Курскую область планируют переместить подразделения 5-й зенитно-ракетной бригады армии РФ, ныне находящейся на временно оккупированной территории Луганской области. Также инженерные подразделения россиян увеличивают географию минно-взрывных заграждений в приграничных областях.

12 марта в РФ началась новая операция оппозиционных режиму военных подразделений, среди которых Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон.

Начальник ГУР Буданов утверждает, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".

17 марта Сибирский батальон заявил, что совместно с РДК освободил от российской армии поселок Козинка в Белгородской области РФ.

25 марта российские повстанцы заявили, что с 12 марта уничтожили 452 "наемника Кремля" и ранили еще 784 – и это лишь в пределах Белгорода.

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