Російські повстанці заявили, що за два тижні знищили в Бєлгороді 452 військових армії РФ

Легіон Свобода Росії (Фото: ЛСР)

Російські повстанці заявили, що силами Легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу й Сибірського батальйону у Бєлгороді було знищено 452 "найманців Кремля" та поранено ще 784. Про це повідомив Легіон Свобода Росії у своєму Telegram-каналі.

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Російські добровольці стверджують, що цю кількість військових РФ було вбито та поранено від початку "обмеженої військової операції", тобто від 12 березня, – і це лише в межах міста Бєлгород.

ЛСР, РДК і Сибірський батальйон заявили, що підтримують дії влади Бєлгородської області щодо евакуації місцевого цивільного населення, закриття навчальних закладів та великих торгових центрів, адже це допомогло уникнути масових жертв серед цивільного населення.

Проте російські повстанці стверджують, що таких дій недостатньо, тому закликають місцеву владу пришвидшити евакуацію цивільних з Бєлгородської та Курської областей.

В ЛСР додали, що "путінські війська досі прикриваються мирними людьми, розміщуючи свої підрозділи в житловому секторі".

12 березня у РФ розпочалася нова операція опозиційних чинному режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон.

Начальник ГУР Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".

17 березня Сибірський батальйон заявив, що спільно з РДК звільнили від російської армії селище Козинка в Бєлгородській області РФ.

21 березня в ЛСР заявили, що операція російських повстанців у Бєлгородській та Курській областях РФ допомогла Силам оборони стабілізувати фронт.

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