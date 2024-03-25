Российские повстанцы заявили, что за две недели уничтожили в Белгороде 452 военных РФ
Российские повстанцы заявили, что силами Легиона Свобода России, Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона в Белгороде были уничтожены 452 "наемника Кремля" и ранены еще 784. Об этом сообщил Легион Свобода России в своем Telegram-канале.
Российские добровольцы утверждают, что это количество военных РФ было убито и ранено с начала "ограниченной военной операции", то есть с 12 марта, — и это только в пределах города Белгород.
ЛСР, РДК и Сибирский батальон заявили, что поддерживают действия властей Белгородской области по эвакуации местного гражданского населения, закрытию учебных заведений и крупных торговых центров, ведь это помогло избежать массовых жертв среди гражданского населения.
Однако российские повстанцы утверждают, что таких действий недостаточно, поэтому призывают местные власти ускорить эвакуацию гражданских из Белгородской и Курской областей.
В ЛСР добавили, что "путинские войска до сих пор прикрываются мирными людьми, размещая свои подразделения в жилом секторе".
- 12 марта в РФ началась новая операция оппозиционных режиму военных подразделений, среди которых Легион Свобода России, Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов утверждает, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".
- 17 марта Сибирский батальон заявил, что совместно с РДК освободили от российской армии поселок Козинка в Белгородской области РФ.
- 21 марта в ЛСР заявили, что операция российских повстанцев в Белгородской и Курской областях РФ помогла Силам обороны стабилизировать фронт.
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