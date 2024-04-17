Буданов анонсировал новые рейды российских повстанцев

По словам главы ГУР, эти действия направлены на уменьшение потенциала РФ

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Воюющие на стороне Украины российские повстанцы продолжат свои рейды на приграничные территории РФ. Об этом в интервью изданию The Washington Post сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

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По его словам, военная разведка предложила план, направленный на уменьшение российского потенциала. В частности, запланированы новые трансграничные атаки со стороны российских добровольцев, действующих внутри РФ при поддержке ГУР.

"План охватывает многие аспекты, например военную промышленность, критически важные военные цели, их аэродромы, их командно-диспетчерские пункты", — отметил Буданов.

Цель этого плана, как заявил глава ГУР, состоит в том, чтобы показать, что российский диктатор Владимир Путин не может "защитить население от проникновения войны в РФ".

"Когда вы сидите, скажем, в Санкт-Петербурге, и видите войну только по телевизору, вы всегда будете поддерживать. Но люди начинают нервничать, когда какой-то объект [атакуют] у их дома", — подчеркнул он.

12 марта в РФ началась новая операция оппозиционных режиму военных подразделений, среди которых Легион Свобода России, Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон.

Начальник ГУР Буданов утверждал, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".

17 марта Сибирский батальон заявил, что совместно с РДК освободил от российской армии поселок Козинка в Белгородской области РФ.

25 марта российские повстанцы заявили, что с 12 марта уничтожили 452 "наемника Кремля" и ранили еще 784 – и это только в пределах Белгорода.

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