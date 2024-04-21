Зеленський – Вашингтону: Нам потрібна далекобійна зброя і ППО, щоб перехопити ініціативу

В інтерв'ю NBC News президент назвав два пріоритети України у військовій допомозі від США

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україні потрібні далекобійна зброя та системи протиповітряної оборони від американських союзників, щоб стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу на полі бою. Про це в інтерв'ю NBC News заявив президент Володимир Зеленський після ухвалення Палатою представників пакета з допомогою Україні.

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"Нам потрібна далекобійна зброя, щоб не втратити людей на передовій. Тому що зброя, яку ми маємо, не така далекобійна. Нам потрібно це і системи ППО", – сказав він.

На запитання, чи допоможе ця зброя виграти війну, глава держави відповів: "Це залежить від того, коли ми отримаємо її. Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію та перехопити ініціативу, тому ми й потребуємо вашої допомоги".

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер раніше сказав, що Верхня палата Конгресу збирається проголосувати за допомогу Україні 23 квітня.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

LIGA.net детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів. Байден обіцяє "негайно" підписати закон, щойно проєкт схвалять законодавці.

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