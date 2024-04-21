Зеленський – Вашингтону: Нам потрібна далекобійна зброя і ППО, щоб перехопити ініціативу
Україні потрібні далекобійна зброя та системи протиповітряної оборони від американських союзників, щоб стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу на полі бою. Про це в інтерв'ю NBC News заявив президент Володимир Зеленський після ухвалення Палатою представників пакета з допомогою Україні.
"Нам потрібна далекобійна зброя, щоб не втратити людей на передовій. Тому що зброя, яку ми маємо, не така далекобійна. Нам потрібно це і системи ППО", – сказав він.
На запитання, чи допоможе ця зброя виграти війну, глава держави відповів: "Це залежить від того, коли ми отримаємо її. Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію та перехопити ініціативу, тому ми й потребуємо вашої допомоги".
Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер раніше сказав, що Верхня палата Конгресу збирається проголосувати за допомогу Україні 23 квітня.
- 20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.
- LIGA.net детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.
- Байден обіцяє "негайно" підписати закон, щойно проєкт схвалять законодавці.
Читайте також: "Не час крутити носом". Коли Україна отримає допомогу від США і чому кредит – це непогано