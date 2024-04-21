Допомога від США. Сенат проголосує за гроші для України 23 квітня

Чак Шумер (Фото: EPA / MICHAEL REYNOLDS)

Верхня палата Конгресу США – Сенат – збирається завершити процес ухвалення допомоги для України (а також Ізраїлю і Тайваню) через кілька днів. Голосування відбудеться першим ділом у вівторок, 23 квітня, повідомив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

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"Палата [представників] нарешті погодила фінансування для України, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону, а також гуманітарну допомогу. Сенат домовився довершити справу першим же голосуванням у вівторок", – йдеться в заяві Шумера.

На відміну від Палати представників, у Сенаті не має бути проблем з голосами. Сенат уже голосував за допомогу Україні у лютому, тоді було 70 голосів "за" і 29 "проти".

Лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл від самого початку повномасштабного російського вторгнення підтримує фінансову та військову допомогу Україні та особисто приїжджав до Києва у 2022 році. Він був одним із двох десятків сенаторів-республіканців, які голосували в лютому за попередню редакцію законопроєкту з пакетом допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Але оскільки нижня палата Конгресу ухвалила цей пакет в іншій редакції (замість одного законопроєкту – чотири), то й верхній потрібно провести переголосування.

Довідка про допомогу Україні передбачає виділення $60,8 млрд. З них $23,2 млрд – на поповнення запасів зброї в США, $11,3 млрд – на фінансування військових операцій США в регіоні, $13,8 млрд – на закупівлю нових озброєнь і $26 млн – на системи управління поставленими озброєннями. Ще майже $9 млрд виділяються у формі пільгового кредиту, але Білий дім за бажанням може списати його з початку 2026 року. Законопроєкт про допомогу Україні передбачає виділення $60,8 млрд. З них $23,2 млрд – на поповнення запасів зброї в США, $11,3 млрд – на фінансування військових операцій США в регіоні, $13,8 млрд – на закупівлю нових озброєнь і $26 млн – на системи управління поставленими озброєннями. Ще майже $9 млрд виділяються у формі пільгового кредиту, але Білий дім за бажанням може списати його з початку 2026 року.

"Голосування [у Палаті представників] стало переломним моментом для захисту демократії, і я аплодую Палаті представників за цей крок. Наші союзники в усьому світі чекали цього моменту, і я запевняю їх: Сенат скоро ухвалить цей самий законопроєкт", – сказав Шумер.

За словами політика, Палата представників обрала правильний бік історії, схваливши допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню.

"Нашим друзям в Україні, нашим союзникам в НАТО, нашим союзникам в Ізраїлі та громадянам у всьому світі, які потребують допомоги: будьте певні, Америка допоможе", – заявив Шумер.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

LIGA.net детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

Байден обіцяє "негайно" підписати закон, як тільки проєкт схвалять законодавці.

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