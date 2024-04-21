Помощь от США. Сенат проголосует за деньги для Украины 23 апреля
Верхняя палата Конгресса США – Сенат – собирается завершить процесс принятия помощи для Украины (а также Израиля и Тайваня) через несколько дней. Голосование состоится первым делом во вторник, 23 апреля, сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
"Палата [представителей] наконец-то согласовала финансирование для Украины, Израиля, Индо-Тихоокеанского региона, а также гуманитарную помощь. Сенат договорился завершить дело первым же голосованием во вторник", — говорится в заявлении Шумера.
В отличие от Палаты представителей, в Сенате не должно быть проблем с голосами. Сенат уже голосовал за помощь Украине в феврале, тогда было 70 голосов "за" и 29 "против".
Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл с самого начала полномасштабного российского вторжения поддерживает финансовую и военную помощь Украине и лично приезжал в Киев в 2022 году. Он был одним из двух десятков сенаторов-республиканцев, голосовавших в феврале за предыдущюю редакцию законопроекта с пакетом помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Но поскольку нижняя палата Конгресса приняла этот пакет в другой редакции (вместо одного законопроекта – четыре), то и верхней нужно провести переголосование.
"Голосование [в Палате представителей] стало переломным моментом для защиты демократии, и я аплодирую Палате представителей за этот шаг. Наши союзники во всем мире ждали этого момента, и я уверяю их: Сенат скоро примет этот же законопроект", — сказал Шумер.
По словам политика, Палата представителей избрала правильную сторону истории, одобрив помощь Украине, Израилю и Тайваню.
"Нашим друзьям в Украине, нашим союзникам в НАТО, нашим союзникам в Израиле и гражданам во всем мире, нуждающимся в помощи: будьте уверены, Америка поможет", — заявил Шумер.
- 20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.
- LIGA.net подробно расписала содержащую пакет помощи США для Украины. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.
- Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.
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