Помощь от США. Сенат проголосует за деньги для Украины 23 апреля

Чак Шумер (Фото: EPA / MICHAEL REYNOLDS)

Верхняя палата Конгресса США – Сенат – собирается завершить процесс принятия помощи для Украины (а также Израиля и Тайваня) через несколько дней. Голосование состоится первым делом во вторник, 23 апреля, сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

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"Палата [представителей] наконец-то согласовала финансирование для Украины, Израиля, Индо-Тихоокеанского региона, а также гуманитарную помощь. Сенат договорился завершить дело первым же голосованием во вторник", — говорится в заявлении Шумера.

В отличие от Палаты представителей, в Сенате не должно быть проблем с голосами. Сенат уже голосовал за помощь Украине в феврале, тогда было 70 голосов "за" и 29 "против".

Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл с самого начала полномасштабного российского вторжения поддерживает финансовую и военную помощь Украине и лично приезжал в Киев в 2022 году. Он был одним из двух десятков сенаторов-республиканцев, голосовавших в феврале за предыдущюю редакцию законопроекта с пакетом помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Но поскольку нижняя палата Конгресса приняла этот пакет в другой редакции (вместо одного законопроекта – четыре), то и верхней нужно провести переголосование.

Справка о помощи Украине предусматривает выделение $60,8 млрд. Из них $23,2 млрд – на пополнение запасов оружия в США, $11,3 млрд – на финансирование военных операций США в регионе, $13,8 млрд – на закупку новых вооружений и $26 млн – на системы управления поставленными вооружениями. Еще почти $9 млрд выделяются в форме льготного кредита, но Белый дом по желанию может списать его с начала 2026 года. Законопроект о помощи Украине предусматривает выделение $60,8 млрд. Из них $23,2 млрд – на пополнение запасов оружия в США, $11,3 млрд – на финансирование военных операций США в регионе, $13,8 млрд – на закупку новых вооружений и $26 млн – на системы управления поставленными вооружениями. Еще почти $9 млрд выделяются в форме льготного кредита, но Белый дом по желанию может списать его с начала 2026 года.

"Голосование [в Палате представителей] стало переломным моментом для защиты демократии, и я аплодирую Палате представителей за этот шаг. Наши союзники во всем мире ждали этого момента, и я уверяю их: Сенат скоро примет этот же законопроект", — сказал Шумер.

По словам политика, Палата представителей избрала правильную сторону истории, одобрив помощь Украине, Израилю и Тайваню.

"Нашим друзьям в Украине, нашим союзникам в НАТО, нашим союзникам в Израиле и гражданам во всем мире, нуждающимся в помощи: будьте уверены, Америка поможет", — заявил Шумер.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

LIGA.net подробно расписала содержащую пакет помощи США для Украины. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.

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