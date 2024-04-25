85% потерь Россия несет на Восточном направлении – ОСГВ "Хортица"
Российская армия несет большие потери в живой силе и легкобронированной технике во время ударно-штурмовых действий: в среднем 85% потерь — как в живой силе, так и в технике — противник несет на Восточном направлении. Об этом LIGA.net сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.
Волошин рассказал, что важную роль в том, что враг несет большие потери, играют минные заграждения и FPV-дроны, которые помогают останавливать легкобронированную и бронированную технику противника.
Он акцентировал, что воины десантно-штурмовой Таврической бригады за шесть месяцев боев на одном из направлений уничтожили более 300 единиц вражеской техники.
"А это как минимум три вражеских бригады!" – подчеркнул он.
По данным Генерального штаба ВСУ, больше всего атак российских войск за минувшие сутки было на Новопавловском направлении – 24, Бахмутском и Авдеевском – по 21, Лиманском – 19.
- 23 апреля Волошин сообщил, что Силы обороны контролируют подавляющую часть поселка Очеретино на Авдеевском направлении фронта, южная часть населенного пункта Донецкой области под огненным контролем артиллерии украинской армии.
- 24 апреля, несмотря на сообщение ряда западных медиа о якобы захвате россиянами поселка Очеретино, Волошин сообщил, что в пределах района продолжались бои и ситуация оставалась под контролем ВСУ.
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