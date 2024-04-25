85% потерь Россия несет на Восточном направлении – ОСГВ "Хортица"

Спикер ОСГВ "Хортица" рассказал, что воины десантно-штурмовой Таврической бригады на одном из направлений уничтожили более 300 единиц техники

Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия несет большие потери в живой силе и легкобронированной технике во время ударно-штурмовых действий: в среднем 85% потерь — как в живой силе, так и в технике — противник несет на Восточном направлении. Об этом LIGA.net сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

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Волошин рассказал, что важную роль в том, что враг несет большие потери, играют минные заграждения и FPV-дроны, которые помогают останавливать легкобронированную и бронированную технику противника.

Он акцентировал, что воины десантно-штурмовой Таврической бригады за шесть месяцев боев на одном из направлений уничтожили более 300 единиц вражеской техники.

"А это как минимум три вражеских бригады!" – подчеркнул он.

По данным Генерального штаба ВСУ, больше всего атак российских войск за минувшие сутки было на Новопавловском направлении – 24, Бахмутском и Авдеевском – по 21, Лиманском – 19.

23 апреля Волошин сообщил, что Силы обороны контролируют подавляющую часть поселка Очеретино на Авдеевском направлении фронта, южная часть населенного пункта Донецкой области под огненным контролем артиллерии украинской армии.

24 апреля, несмотря на сообщение ряда западных медиа о якобы захвате россиянами поселка Очеретино, Волошин сообщил, что в пределах района продолжались бои и ситуация оставалась под контролем ВСУ.

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