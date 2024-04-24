Очеретино. В районе поселка продолжаются бои, ситуация под контролем ВСУ – ОСГВ "Хортица"

По данным представителя ОСГВ "Хортица", Россия ввела дополнительные резервы, чтобы прорвать украинскую оборону на направлении

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Несмотря на сообщения ряда западных медиа о якобы захвате россиянами поселка Очеретино, сейчас в пределах района продолжаются бои, и ситуация остается под контролем Вооруженных Сил Украины. Об этом LIGA.net сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

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23 апреля немецкое издание Bild сообщило о том, что российская армия якобы взяла под контроль центр небольшого поселка Очеретино, в котором до полномасштабного вторжения проживало 3600 человек.

24 апреля издание The Telegraph написало о том, Москва якобы смогла захватить село Очеретино Донецкой области после ухода 47-й бригады.

Волошин однако заявил, что в районе Очеретино продолжаются бои, ситуация под контролем подразделений Вооруженных Сил Украины.

"В районе Очеретино продолжаются бои, ситуация под контролем подразделений Вооруженных Сил Украины", – подчеркнул он.

Волошин рассказал, что для того, чтобы иметь возможность прорвать украинскую оборону на направлении Новобахмутовка-Очеретино российская федерация ввела дополнительные резервы – 55 отдельную мотострелковую бригаду ВС России.

Мапа: Deepstate

"Цель россиян создание плацдарма на направлении Бердичев, Очеретино для проведения дальнейших боевых действий. Украинские защитники делают все возможное, чтобы россияне не имели продвижения в районе Бердичев, и им это удается", – акцентировал представитель ОСУВ "Хортица".

23 апреля Волошин сообщил о том, что Силы обороны контролируют большую часть поселка Очеретино на Авдеевском направлении фронта, южная часть населенного пункта Донецкой области под огневым контролем артиллерии украинской армии.

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