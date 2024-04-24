У ЗСУ спростували захоплення Очеретиного, але окупанти ввели резерви для прориву

За даними речника ОСУВ "Хортиця", Росія ввела додаткові резерви, щоб прорвати українську оборону на напрямку

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Попри повідомлення низки західних медіа про нібито захоплення росіянами селища Очеретине, зараз у межах району тривають бої, і ситуація залишається під контролем Збройних Сил України. Про це LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

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23 квітня німецьке видання Bild повідомило про те, що російська армія начебто взяла під контроль центр невеликого селища Очеретине, у якому до повномасштабного вторгнення мешкало 3600 осіб.

24 квітня видання The Telegraph написало про те, Москва начебто змогла захопити село Очеретине Донецької області після відходу 47-ї бригади.

Волошин натомість заявив, що у районі Очеретиного тривають бої, ситуація під контролем підрозділів Збройних Сил України.

Речник розповів, що для того, щоб мати змогу прорвати українську оборону на напрямку Новобахмутівка-Очеретине, Російська Федерація ввела додаткові резерви — 55 окрему мотострілецьку бригаду ЗС Росії.

Мапа: Deepstate

"На меті росіян створення плацдарму на напрямку Бердичів, Очеретиного для проведення подальших бойових дій. Українські захисники роблять усе можливе, аби росіяни не мали просування в районі Бердичів, і їм це вдається", – акцентував речник ОСУВ "Хортиця".

23 квітня Волошин повідомив про те, що Сили оборони контролюють переважну частину селища Очеретине на Авдіївському напрямку фронту, південна частина населеного пункту Донецької області під вогневим контролем артилерії української армії.

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