Росіяни знову кажуть, що "захопили" завод у Красногорівці. ЗСУ вибивають їх звідти

Російські штурмовики, які встигли зайти і заховатися на території вогнетривкого заводу, знаходяться під вогневим контролем ЗСУ

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Росіяни знову заявили про нібито захоплення опорного пункту на заводі в центрі Красногорівки на Новопавлівському напрямку. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі LIGA.net спростував, що населений пункт взято ворогом, і запевнив, що окупанти на заводі знаходяться під вогневим контролем ЗСУ.

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Ввечері 4 травня на одному із російських пропагандистських воєнних Telegram-каналів з’явилось зняте з дрона відео, на якому на Красногорівському вогнетривкому заводі окупанти встановлюють триколор на даху будівлі. У підписі до відео було заявлено, що тепер основний опорний пункт ЗСУ нібито повністю окуповано росіянами.

Волошин повідомив, що противник не полишає спроб штурмувати місто невеликими групами, але українські захисники вогнем артилерії та мінометів знищують усі спроби росіян зайти у місто.

"Частина ворожих груп, які встигли зайти і заховатися на території залишків вогнетривкого заводу, знаходяться під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи для вибиття ворога звідти", – заявив речник ЗСУ.

Він наголосив, що місто перебуває під контролем українських підрозділів, і "хоч ворожа російська пропаганда періодично публікує інформацію, що їхня армія увійшла в місто і десь закріпилась та вивішала своє триколорне ганчір’я, але жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав".

За словами речника "Хортиці", російські військові, які прорвалися штурмовими групами до Красногорівки, перебувають зараз у "складному становищі", оскільки практично позбавлені постачання боєкомплектом і підтримкою бронетехніки.

Як додав Волошин, бої тривають, Сили оборони стримують просування противника вглиб міста, ситуація знаходиться під контролем України.

22 квітня Міноборони РФ заявило, що окупанти нібито повністю захопили населений пункт Новомихайлівка поблизу Мар’їнки. У ЗСУ спростували – українські війська все ще контролюють 15-20% населеного пункту, а також мають вогневий контроль над територією, захопленою росіянами.

25 квітня росіяни вже "захоплювали" Красногорівський вогнетривкий завод, публікуючи відео зі встановленням триколора на території будівлі. Згодом у ЗСУ повідомили, що знищили окупанта, який розгорнув прапор РФ.

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