Росія зосередила біля Часового Яру до 25 000 військових
Росія зосередила біля Часового Яру до 25 000 військових, розказав в ефірі єдиного телемарафону в неділю речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
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"Ворог не змінив мету – вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. За даними нашої розвідки, намагається підводити та доукомплектовувати підрозділи на різних напрямках. Наприклад, для Часовоярівського напрямку ворог зосередив угруповання 20 000 – 25 000 військовослужбовців", – сказав він.
- За словами головнокомандувача Олександра Сирського, вище військове керівництво Росії ставило своїм окупаційним військам завдання захопити Часів Яр до 9 травня. Місто має важливе розташування – воно стоїть на пагорбах, які захищають його зі сходу й півдня, і в разі окупації Часового Яру ворог отримає можливість посилити загрозу для таких великих міст, як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ.
- Уу Силах оборони запевнили, що до 9 травня Часів Яр росіяни не захоплять, але представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький сказав, що рано чи пізно це все одно може статися.
- Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує, що після Часового Яру Росія спробує піти на Покровськ.