Речник ОСУВ "Хортиця" заявив, що стратегічна мета російських військ не змінилась. Це вихід на адміністративні межі Донецької області

Фото: EPA / Олег Петрасюк

Росія зосередила біля Часового Яру до 25 000 військових, розказав в ефірі єдиного телемарафону в неділю речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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"Ворог не змінив мету – вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. За даними нашої розвідки, намагається підводити та доукомплектовувати підрозділи на різних напрямках. Наприклад, для Часовоярівського напрямку ворог зосередив угруповання 20 000 – 25 000 військовослужбовців", – сказав він.