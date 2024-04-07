Буданов прогнозує, що Росія в травні-червні спробує піти на Покровськ

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує активізацію бойових дій у травні-червні 2024 року. В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD він сказав, що не виключає спроби російського наступу в Донецькій області.

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"Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни й на початку літа, особливо в районі Донбасу. Вони трохи просунуться в бік Часового Яру, підуть у бік міста Покровська, стратегічного напрямку на Покровськ", – цитує телеканал Буданова.

Зараз лінія фронту від Покровська знаходиться приблизно за 35 км з боку Авдіївки й 60 км – з боку Бахмута.

Він вважає, що до початку цього очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде. "Ситуація є досить складною, але вона під контролем", – запевнив він.

На відміну від багатьох військових експертів, Буданов не відкидає й можливості українського наступу цього року. Проте говорити на цю тему докладніше начальник ГУР не захотів, оскільки це залежить від наявності боєприпасів, зокрема від "чеської ініціативи". Поки що Буданов "не відчуває" присутності цих снарядів на фронті.

Начальник ГУР сказав в інтерв'ю, що без стабільної підтримки Україні буде катастрофічно важко, але він сподівається на значне збільшення виробництва в оборонній промисловості Європи ще цього року.

"[Німецькі ракети] Taurus, безумовно, полегшили б наше життя. Для того, щоб вражати командні центри, вражати якісь дуже важливі цілі – це відмінна зброя", – додав він.