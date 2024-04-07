Буданов прогнозирует, что Россия в мае-июне попытается пойти на Покровск
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует активизацию боевых действий в мае-июне 2024 года. В интервью немецкому телеканалу ARD он сказал, что не исключает попыток российского наступления в Донецкой области.
"Мы ожидаем усиления российских наступательных действий в конце весны и в начале лета, особенно в районе Донбасса. Они немного продвинутся в сторону Часова Яра, пойдут в сторону города Покровска, стратегического направления на Покровск", — цитирует телеканал Буданова.
Сейчас линия фронта от Покровска находится примерно в 35 км со стороны Авдеевки и 60 км – со стороны Бахмута.
Он полагает, что до начала этого ожидаемого российского наступления значительных изменений на фронте не будет. "Ситуация достаточно сложная, но она под контролем", — заверил он.
В отличие от многих военных экспертов, Буданов не исключает и возможности украинского наступления в этом году. Однако говорить на эту тему подробнее начальник ГУР не захотел, поскольку это зависит от наличия боеприпасов, в частности от "чешской инициативы". Пока что Буданов "не чувствует" присутствия этих снарядов на фронте.
Начальник ГУР сказал в интервью, что без стабильной поддержки Украине будет катастрофически тяжело, но надеется на значительное увеличение производства в оборонной промышленности Европы еще в этом году.
"[Немецкие ракеты] Taurus, безусловно, облегчили бы нашу жизнь. Для того чтобы поражать командные центры, поражать какие-то очень важные цели – это отличное оружие", — добавил он.
- 5 апреля в интервью Politico глава президентского Офиса заявил, что Россия готовится к большому наступлению и поэтому наносит удары по Украине последние три недели.
- На следующий день в Офисе прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город. По мнению президента Владимира Зеленского, с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков.