Буданов прогнозирует, что Россия в мае-июне попытается пойти на Покровск

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует активизацию боевых действий в мае-июне 2024 года. В интервью немецкому телеканалу ARD он сказал, что не исключает попыток российского наступления в Донецкой области.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы ожидаем усиления российских наступательных действий в конце весны и в начале лета, особенно в районе Донбасса. Они немного продвинутся в сторону Часова Яра, пойдут в сторону города Покровска, стратегического направления на Покровск", — цитирует телеканал Буданова.

Сейчас линия фронта от Покровска находится примерно в 35 км со стороны Авдеевки и 60 км – со стороны Бахмута.

Он полагает, что до начала этого ожидаемого российского наступления значительных изменений на фронте не будет. "Ситуация достаточно сложная, но она под контролем", — заверил он.

В отличие от многих военных экспертов, Буданов не исключает и возможности украинского наступления в этом году. Однако говорить на эту тему подробнее начальник ГУР не захотел, поскольку это зависит от наличия боеприпасов, в частности от "чешской инициативы". Пока что Буданов "не чувствует" присутствия этих снарядов на фронте.

Начальник ГУР сказал в интервью, что без стабильной поддержки Украине будет катастрофически тяжело, но надеется на значительное увеличение производства в оборонной промышленности Европы еще в этом году.

"[Немецкие ракеты] Taurus, безусловно, облегчили бы нашу жизнь. Для того чтобы поражать командные центры, поражать какие-то очень важные цели – это отличное оружие", — добавил он.