Россия сосредоточила возле Часова Яра до 25 000 военных
Россия сосредоточила возле Часова Яра до 25 000 военных, рассказал в эфире единого телемарафона в воскресенье представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
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"Враг не поменял цель – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. По данным нашей разведки, пытается подводить и доукомплектовывать подразделения по разным направлениям. Например, для Часовояровского направления враг сосредоточил группировку 20 000 – 25 000 военнослужащих", — сказал он.
- По словам главнокомандующего Александра Сырского, высшее военное руководство России ставило своим оккупационным войскам задачу захватить Часов Яр до 9 мая. Город имеет важное расположение – он стоит на холмах, защищающих его с востока и юга, и в случае оккупации Часова Яра враг получит возможность усилить угрозу для таких крупных городов, как Константиновка, Дружковка, Краматорск.
- В Силах обороны заверили, что до 9 мая Время Яр россияне не захватят, но представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сказал, что рано или поздно это все равно может случиться.
- Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что после Часова Яра Россия попытается пойти на Покровск.