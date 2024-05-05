Спикер ОСГВ "Хортица" заявил, что стратегическая цель российских войск не изменилась. Это выход на административные границы Донецкой области

Фото: EPA / Олег Петрасюк

Россия сосредоточила возле Часова Яра до 25 000 военных, рассказал в эфире единого телемарафона в воскресенье представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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"Враг не поменял цель – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. По данным нашей разведки, пытается подводить и доукомплектовывать подразделения по разным направлениям. Например, для Часовояровского направления враг сосредоточил группировку 20 000 – 25 000 военнослужащих", — сказал он.

