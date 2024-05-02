ОСГВ "Хортица": Подразделения Сил обороны отошли западнее Бердичей

Назар Волошин заявил LIGA.net, что Силы обороны и подразделения Вооруженных Сил отошли на более подготовленные и защищенные позиции

Фото: Генштаб ВСУ

Российские пропагандисты заявили, что их войска якобы оккупировали село Бердичи на Авдеевском направлении. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин подтвердил LIGA.net, что подразделения Сил обороны отошли на более защищенные позиции, однако возразил, что захватчики отбили населенный пункт.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, украинские подразделения переместились на новые рубежи, западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки.

"Там позиции наших украинских защитников были разрушены. Держать там личный состав было угрозой для жизни и здоровья наших военных. Силы обороны и подразделения Вооруженных Сил отошли на более подготовленные и защищенные позиции", – рассказал Волошин.

Спикер ОСГВ "Хортица" отметил, что Россия свои личный состав и технику не жалеет, но для украинских военных "даже маленькое отступление не является достаточно важным в тактическом понятии". Поэтому с целью сохранения жизни и здоровья украинских бойцов было принято решение об отступлении.

"Если украинские силы отходят с тех или иных позиций, это не значит, что враг их отразил. Это значит, что мы их оставили, потому что там негде защищаться. Там марсианский ландшафт, не за что закрепиться. Враг просто уничтожает все на своем пути. Несмотря ни на что", – резюмировал он.

Карта: DeepState

О захвате Бердичей российские пропагандисты писали еще 29 февраля 2024 года. Впрочем, тогда ВСУ опровергли это.

Сегодня, 2 мая, Волошин рассказал, что российским оккупационным войскам удалось прорваться в Очеретино на Авдеевском направлении и закрепиться там, однако Силы обороны ввели дополнительные резервы для стабилизации ситуации.

Читайте также: Апгрейд банзай-атак. Россияне штурмуют позиции на багги и мотоциклах. Что с этим делать