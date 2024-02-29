В ВСУ опровергли заявление пропагандистов о захвате Россией Бердычей

Дмитрий Лыховий (Фото: Генштаб)

Российские пропагандисты заявили о якобы захвате оккупантами села Бердычи на Авдеевском направлении. На самом деле за населенный пункт ведутся бои. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

По его словам, в информационном пространстве ходят сообщения о том, что российские войска захватили Бердычи, однако они не соответствуют действительности.

"На Авдеевском направлении продолжаются бои, в том числе за село Бердычи. Информация о том, что оно оккупировано, базируется на данных вражеских каналов, которые выдают себя за украинские, а на самом деле являются орудием российской пропаганды", – отметил Лыховий.

Спикер сообщил, что на Авдеевском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении сел Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское, но успеха не имел.

Фото: DeepState

В ночь на 29 февраля российские пропагандистские ресурсы написали, что армия РФ якобы захватила большую часть Бердычей, а ВСУ "были вынуждены покинуть восточную часть" населенного пункта. К утру оккупанты заявили, что якобы имеют контроль над 70% территории этого села, а оставшаяся часть, как утверждали пропагандисты, находится в "серой зоне".

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у РФ есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.

26 февраля Силы обороны Украины отошли от Ласточкино.

Читайте также: Авдеевка. Оккупанты заблокированы возле Орловки, ВСУ надеются на помощь местного рельефа