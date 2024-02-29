В ЗСУ спростували заяву пропагандистів про захоплення Росією Бердичів. Деталі атаки

Дмитро Лиховій (Фото: Генштаб)

Російські пропагандисти заявили про нібито захоплення окупантами села Бердичі на Авдіївському напрямку. Насправді за населений пункт ведуться бої. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

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За його словами, в інформаційному просторі ширяться повідомлення про те, що російські війська захопили Бердичі, однак вони не відповідають дійсності.

"На Авдіївському напрямку тривають бої, зокрема за село Бердичі. Інформація про те, що воно окуповане, базується на даних ворожих каналів, які видають себе за українські, а насправді є знаряддям російської пропаганди", – зазначив Лиховій.

Речник повідомив, що на Авдіївському напрямку ворог проводив штурмові дії в напрямку сіл Орлівка, Тоненьке, Первомайське і Невельське, але успіху не мав.

Фото: DeepState

У ніч проти 29 лютого російські пропагандистські ресурси написали, що армія РФ нібито захопила більшу частину Бердичів, а ЗСУ "були змушені покинути східну частину" населеного пункту. На ранок окупанти заявили, що нібито мають контроль над 70% території цього села, а частина, що залишилася, як стверджували пропагандисти, знаходиться в "сірій зоні".

ДОПОВНЕНО О 20:15 Пізніше Лиховій повідомив в ефірі телемарафону деталі атаки окупантів на село Бердичі. Вранці 29 лютого росіяни наступали двома танками, трьома бойовими машинами піхоти, в яких сиділи екіпажі і на броні їхали люди. Ще до 100 окупантів йшли в атаку пішки.

Він ще раз наголосив, що інформація окупантів про нібито захоплення села не відповідає дійсності, і ці дані розганяють "закамуфльовані під українські" канали пропагандистів.

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що РФ має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

26 лютого Сили оборони України відійшли від Ласточкиного.

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