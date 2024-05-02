ОСУВ "Хортиця": Підрозділи Сил оборони відійшли західніше Бердичів

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські пропагандисти заявили, що їхні війська нібито окупували село Бердичі на Авдіївському напрямку. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин підтвердив LIGA.net, що підрозділи Сил оборони відійшли на більш захищені позиції, але заперечив, що загарбники відбили населений пункт.

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За його словами, українські підрозділи перемістилися на нові рубежі, західніше Бердичів, Семенівки й Новомихайлівки.

"Там позиції наших українських захисників були зруйновані. Тримати там особовий склад було загрозою для життя і здоров'я наших військових. Сили оборони та підрозділи Збройних Сил відійшли на більш підготовлені та захищені позиції", – розповів Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що Росія свої особовий склад та техніку не шкодує, але для українських військових "навіть маленький відступ не є досить важливим у тактичному понятті". Тому, з метою збереження життя та здоров'я українських бійців, було ухвалено рішення про відступ.

"Якщо українські сили відходять з тих чи інших позицій, це не означає, що ворог їх відбив. Це означає, що ми їх залишили, тому що там немає де захищатися. Там марсіанський ландшафт, немає за що закріпитися. Ворог просто нищить все на своєму шляху. Незважаючи ні на що", – резюмував він.

Карта: DeepState

Про захоплення села Бердичі російські пропагандисти писали ще 29 лютого 2024 року. Втім, тоді ЗСУ спростували це.

Сьогодні, 2 травня, Волошин розповів, що російським окупаційним військам вдалося прорватися в Очеретине на Авдіївському напрямку і закріпитися там, проте Сили оборони ввели додаткові резерви для стабілізації ситуації.

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