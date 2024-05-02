ЗСУ: Росіяни закріпилися в Очеретиному, Сили оборони намагаються вибити їх

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що частина населеного пункту, на якій перебуває противник, – під вогневим контролем українських військ

Зруйнований будинок в Очеретиному (Фото: Вадим Філашкін/Facebook)

Російським окупаційним військам вдалося прорватися в Очеретине на Авдіївському напрямку і закріпитися там, проте Сили оборони ввели додаткові резерви для стабілізації ситуації. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ситуація така, що наразі ворогу вдалося прорватися і закріпитися у цьому населеному пункті. Одна частина, яка перебуває під контролем ворога, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти. Там тривають важкі бої, ЗСУ контролюють цю ситуацію", – розповів він.

За словами Волошина, Росія кинула на штурм Очеретиного до чотирьох бригад. Сили оборони, з метою стабілізації ситуації, ввели додаткові резерви.

Карта: DeepState

23 і 24 квітня 2024 року західні медіа Bild і The Telegraph писали про нібито захоплення росіянами Очеретиного. У ЗСУ тоді теж спростували цю інформацію – наголосили, що у цьому районі тривають бої, і ситуація під контролем Сил оборони.

24 квітня керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів про те, як 88-річний чоловік вийшов з окупованої частини селища Очеретине на Донеччині, щоб не отримувати російське громадянство. На підконтрольній українським військовим території його зустріли волонтери та відвезли у безпечне місце.

Дивіться також: "Я ту війну пережила і цю війну переживаю": 98-річна жінка пройшла 10 км, щоб вийти з Очеретиного