98-річна мешканка Очеретиного на Донеччині Лідія Степанівна, пройшла 10 кілометрів пішки, аби вийти з окупованої частини села: її вдалося доставити у безпечне місце. Про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

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У міністерстві розповіли, що Лідія Степанівна йшла пішки впродовж дня. Вона не мала з собою їжу чи воду, а під час дороги засинала і двічі впала. У міністерстві зазначили, що жінка трималася на двох палицях і "на характері".

Уже надвечір пенсіонерку помітили військові, які передали її "Білим янголам" — підрозділу Нацполіції, що займається евакуацією цивільних з прифронтових районів. Вони відвезли Лідію Степанівну в шелтер для евакуйованих, їй надали усю необхідну допомогу.

"Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Ота війна така не була. Але я своєю Україною на ногах вийшла", — каже жінка.

24 квітня керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів про те, як 88-річний чоловік вийшов з окупованої частини селища Очеретине на Донеччині, щоб не отримувати російське громадянство. На підконтрольній українським військовим території його зустріли волонтери та відвезли у безпечне місце.

23 і 24 квітня західні медіа Bild і The Telegraph писали про нібито захоплення росіянами Очеретиного. У ЗСУ тоді теж спростували цю інформацію – наголосили, що у цьому районі тривають бої, і ситуація під контролем Сил оборони.

25 квітня українські сили спростували інформацію про нібито захоплення росіянами вогнетривкого заводу в Красногорівці Донецької області.

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