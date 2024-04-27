Росія не захоплювала Очеретине і Соловйове біля Авдіївки: дві третини контролюють ЗСУ

У Силах оборони спростували інформацію про нібито окупацію росіянами двох населених пунктів на Авдіївському напрямку

Ілюстративне фото - Генштаб

У ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення росіянами населених пунктів Соловйове і Очеретине на Авдіївському напрямку. Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону повідомив, що в обох населених пунктах дві третини території контролюються Силами оборони.

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Німецьке видання BILD, посилаючись на аналіз відкритих даних Юліана Рьопке, написало, що на початку тижня російські війська нібито здійснили прорив на північний захід від Авдіївки, пройшовши 3 км углиб позицій ЗСУ до селища Очеретине, а тепер нібито увійшли і до села Соловйове.

Про "окупацію" росіянами цього села написала також OSINT-спільнота DeepState.

Волошин наголосив, що в районі Очеретиного Росія ввела резерви, але дві третини селища залишаються під контролем українських військ. Та частина населеного пункту, куди прорвався ворог, перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

"Противника блоковано, вживаються заходи для вибиття його звідти. Там тривають важкі бої, але ситуація знаходиться під контролем підрозділів ЗСУ", – сказав Волошин.

Що стосується села Соловйове, за його словами, ситуація аналогічна – приблизно дві третини населеного пункту знаходяться під контролем України, тривають важкі бої.

Карта – DeepState

23 і 24 квітня західні медіа Bild і The Telegraph вже писали про нібито захоплення росіянами Очеретиного. У ЗСУ тоді теж спростували цю інформацію – наголосили, що у цьому районі тривають бої, і ситуація під контролем Сил оборони.

25 квітня українські сили спростували інформацію про нібито захоплення росіянами вогнетривкого заводу в Красногорівці Донецької області.

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