Россия не захватывала Очеретино и Соловьево возле Авдеевки: две трети контролируют ВСУ

В Силах обороны опровергли информацию о якобы оккупации россиянами двух населенных пунктов на Авдеевском направлении

Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

В ВСУ опровергли информацию о якобы захвате россиянами населенных пунктов Соловьево и Очеретино на Авдеевском направлении. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона сообщил, что в обоих населенных пунктах две трети территории контролируются Силами обороны.

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Немецкое издание BILD, ссылаясь на анализ открытых данных Юлиана Репке, написало, что в начале недели российские войска якобы совершили прорыв к северо-западу от Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ до поселка Очеретино, а теперь якобы вошли и в село Соловьево.

Об "оккупации" россиянами этого села написало также OSINT-сообщество DeepState.

Волошин подчеркнул, что в районе Очеретино Россия ввела резервы, но две трети села остаются под контролем украинских войск. Та часть населенного пункта, куда прорвался враг, находится под огневым контролем ВСУ.

"Противник блокирован, принимаются меры по выбиванию его оттуда. Там продолжаются тяжелые бои, но ситуация находится под контролем подразделений ВСУ", – сказал Волошин.

Что касается села Соловьево, по его словам, ситуация аналогичная – примерно две трети населенного пункта находятся под контролем Украины, продолжаются тяжелые бои.

Карта – DeepState

23 и 24 апреля западные медиа Bild и The Telegraph уже писали о якобы захвате россиянами села Очеретино. В ВСУ тогда тоже опровергли эту информацию – подчеркнули, что в этом районе продолжаются бои и ситуация под контролем Сил обороны.

25 апреля украинские силы опровергли информацию о якобы захвате россиянами огнеупорного завода в Красногоровке Донецкой области.

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