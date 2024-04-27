AP писало, що ЗСУ забрали Abrams з фронту. 47 ОМБр: Не будемо ховати те, що примушує ховатися ворога

У 47 ОМБр спростували інформацію й написали, що танки чудово показують себе на полі бою

Abrams (Фото: EPA)

Напередодні видання Associated Press із посиланням на співрозмовників повідомило про те, що Україна начебто тимчасово забрала американські танки Abrams з лінії фронту через те, що російські безпілотники ускладнили їхню роботу на полі бою. 27 квітня 47 Окрема механізована бригада спростувала цю інформацію.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

26 квітня видання написало, що наразі танки начебто перемістили з лінії фронту, і Вашингтон працюватиме з Києвом, щоб змінити тактику їхнього застосування.

У 47 ОМБр спростували це й написали, що танки чудово показують себе на полі бою.

"Ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. А тим більше — залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки", – наголосили військові.

Зокрема у бригаді акцентували, що з якою метою, куди й що перекидають Збройні Сили України – це не те, що будуть коментувати публічно.

У січні 2023 року США пообіцяли Україні 31 танк Abrams.

23 вересня Зеленський підтвердив, що "танки вже в Україні й готуються підсилити наші бригади".

23 лютого 2024 року ЗСУ показали відео бойової роботи M1 Abrams під Авдіївкою.

Читайте також: США готують найбільший пакет для ЗСУ на $6 млрд, але зброя прибуде не скоро – Politico