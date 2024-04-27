AP писало, що ЗСУ забрали Abrams з фронту. 47 ОМБр: Не будемо ховати те, що примушує ховатися ворога
Напередодні видання Associated Press із посиланням на співрозмовників повідомило про те, що Україна начебто тимчасово забрала американські танки Abrams з лінії фронту через те, що російські безпілотники ускладнили їхню роботу на полі бою. 27 квітня 47 Окрема механізована бригада спростувала цю інформацію.
26 квітня видання написало, що наразі танки начебто перемістили з лінії фронту, і Вашингтон працюватиме з Києвом, щоб змінити тактику їхнього застосування.
У 47 ОМБр спростували це й написали, що танки чудово показують себе на полі бою.
"Ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. А тим більше — залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки", – наголосили військові.
Зокрема у бригаді акцентували, що з якою метою, куди й що перекидають Збройні Сили України – це не те, що будуть коментувати публічно.
- У січні 2023 року США пообіцяли Україні 31 танк Abrams.
- 23 вересня Зеленський підтвердив, що "танки вже в Україні й готуються підсилити наші бригади".
- 23 лютого 2024 року ЗСУ показали відео бойової роботи M1 Abrams під Авдіївкою.
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