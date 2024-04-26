ЗСУ відвели танки Abrams з лінії фронту через загрозу російських дронів – Associated Press

Танки Abrams (Фото: Армія США)

Україна тимчасово забрала американські танки Abrams з лінії фронту через те, що російські безпілотники ускладнили їхню роботу на полі бою. Про це повідомило видання Associated Press з посиланням на двох неназваних співрозмовників у військовому керівництві США та на заступника голови Об'єднаного комітету начальників штабів адмірала Крістофера Грейді.

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Видання нагадує, що в січні 2023 року Вашингтон погодився надати Україні 31 танк M1 Abrams після багатомісячної кампанії Києва, який стверджував, що танки є життєво важливими для прориву лінії оборони росіян. Восени того самого року офіційні особи підтвердили, що танки прибули в Україну.

Але з того часу ситуація на полі бою змінилась, зокрема завдяки використанню російських розвідувальних та ударних безпілотників. Це ускладнило захист танків, коли їх швидко виявляють і переслідують, щоб вразити. За даними Associated Press, п’ять танків вже втрачено внаслідок російських ударів.

"Розповсюдження безпілотників на українському полі бою означає, що немає відкритої території, по якій можна просто проїхати, не боячись бути поміченим", – заявив один зі співрозмовників видання.

Наразі танки перемістили з лінії фронту, і Вашингтон працюватиме з Києвом, щоб змінити тактику їхнього застосування, заявили заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів адмірал Крістофер Грейді та ще один співрозмовник видання.

"Спосіб ними користуватись є. Ми працюватимемо з нашими українськими партнерами та іншими партнерами на місцях, щоб допомогти їм продумати, як вони можуть використовувати танки в цих нових умовах, коли все можна побачити миттєво", – наголосив Грейді.

У січні 2023 року США пообіцяли Україні 31 танк Abrams.

23 вересня Зеленський підтвердив, що "танки вже в Україні й готуються підсилити наші бригади".

23 лютого 2024 року ЗСУ показали відео бойової роботи M1 Abrams під Авдіївкою.

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