ВСУ отвели танки Abrams с линии фронта из-за угрозы российских дронов – Associated Press

Танки Abrams (Фото: Армия США)

Украина временно забрала американские танки Abrams с линии фронта из-за того, что российские беспилотники усложнили их работу на поле боя. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на двух неназванных собеседников в военном руководстве США и на заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирала Кристофера Грейди.

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Издание напоминает, что в январе 2023 года Вашингтон согласился предоставить Украине 31 танк M1 Abrams после многомесячной кампании Киева, утверждавшего, что танки жизненно важны для прорыва линии обороны россиян. Осенью того же года официальные лица подтвердили, что танки прибыли в Украину.

Но с тех пор ситуация на поле боя изменилась, в частности, благодаря использованию российских разведывательных и ударных беспилотников. Это усложнило защиту танков, когда их быстро обнаруживают и преследуют, чтобы поразить. По данным Associated Press, пять танков уже потеряны в результате российских ударов.

"Распространение беспилотников на украинском поле боя означает, что нет открытой территории, по которой можно просто проехать, не боясь быть замеченным", – заявил один из собеседников издания.

Танки переместили с линии фронта, и Вашингтон будет работать с Киевом, чтобы изменить тактику их применения, заявили заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди и еще один собеседник издания.

"Способ ими пользоваться есть. Мы будем работать с нашими украинскими партнерами и другими партнерами на местах, чтобы помочь им продумать, как они могут использовать танки в этих новых условиях, когда все можно увидеть мгновенно", — подчеркнул Грейди.

В январе 2023 года США пообещали Украине 31 танк Abrams.

23 сентября Зеленский подтвердил, что "танки уже в Украине и готовятся усилить наши бригады".

23 февраля 2024 года ВСУ показали видео боевой работы M1 Abrams под Авдеевкой.

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