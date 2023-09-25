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NYT пишет, что первые танки Abrams уже в Украине. Зеленский подтвердил

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 14:03
NYT пишет, что первые танки Abrams уже в Украине. Зеленский подтвердил - Фото
Танк Abrams М1А1 (Фото: Flickr)
обновлено

Американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников в сфере обороны пишет, что первая партия танков Abrams, обещанных Украине администрацией президента Джо Байденом, уже на поле боя.

Собеседники журналистов отметили, что о прибытии "Абрамсов" в Украину стало известно в субботу, 23 сентября.

Больше танков будет отправлено в ближайшие месяцы, добавили источники. Они отметили, что отправившиеся в Украину два дня назад танки были первыми из 31 единиц, которые администрация Байдена пообещала прислать украинским Силам обороны.

Позже Зеленский в своем Telegram подтвердил, что танки Abrams "уже в Украине и готовятся усилить наши бригады".

В начале 2023 США пообещали Украине 31 танк Abrams М1А2.

Байден 22 сентября заявил, что первая партия этих танков прибудет в Украину уже "на следующей неделе".

На открытии совещания в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что обещанные американские танки Abrams "вскоре будут в Украине". Это заявление прозвучало 19 сентября.

  • 7 августа США одобрили отправку первой партии танков Abrams в Украину, заявлялось, что они поступят к началу осени.
  • Politico со ссылкой на источники в Пентагоне заявляло, что Украина может получить первую партию американских танков M1 Abrams уже в середине сентября, а на Западе надеются, что машины помогут в наступлении.

Читайте также: Конгресс США одобрит $24 млрд для Украины, несмотря на разногласия – CNN

Милана Головань
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