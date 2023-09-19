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Остин на Рамштайн: Вы ждете Abrams в ближайшее время, а Кремль поддерживают только изгои

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 12:02
Остин на Рамштайн: Вы ждете Abrams в ближайшее время, а Кремль поддерживают только изгои - Фото
Фото - скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин своим неспровоцированным вторжением пытался деморализовать Украину, но в итоге деморализованной оказалась только его собственная армия. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в выступлении на открытии совещания в формате Рамштайн.

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Открывая 15-е заседания контактной группы по помощи Украине Остин сказал, что развитие событий и реакция мира на вторжение России показали полный провал планов Кремля.

"Путин надеялся вторжением своей армии деморализовать Украину, но вместо этого вторжение деморализовало его же собственную армию", – сказал глава Пентагона. 

По его мнению, о поражении России говорит и то, что формат Рамштайн собирает более 50 государств мира, включая ведущие, в то время как Кремль может рассчитывать на помощь только таких изгоев, как Иран и Северная Корея. 

Остин подчеркнул, что союзники намерены продолжать оказывать помощь ВСУ, и, в частности, что обещанные американские танки Abrams "скоро будут в Украине".

Глава Пентагона также приветствовал нового министра обороны Рустема Умерова, который впервые принимает участие в заседании группы Рамштайн.  

  • 15-е заседани формата Рамштайн планировалось провести в режиме видеоконференции, однако потом планы были пересмотрены.
  • Основной темой совещания, как и предыдущего, заявлена помощь Украине для усиления противовоздушной обороны.

Читайте также: Министр обороны впервые побеседовал с главой Пентагона: фронт, военная помощь и Рамштайн

Сергей Бережной
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