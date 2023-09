Остін на Рамштайн: Ви чекаєте на Abrams найближчим часом, а Кремль підтримують тільки ізгої

Російський диктатор Володимир Путін своїм неспровокованим вторгненням намагався деморалізувати Україну, але в результаті деморалізованою виявилася лише його власна армія. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін у виступі на відкритті наради у форматі Рамштайн.

Відкриваючи 15-те засідання контактної групи з допомоги Україні Остін сказав, що розвиток подій та реакція миру на вторгнення Росії показали повний провал планів Кремля.

"Путін сподівався вторгненням своєї армії деморалізувати Україну, але натомість вторгнення деморалізувало його ж власну армію", – сказав глава Пентагону.

На його думку, про поразку Росії говорить і те, що формат Рамштайн збирає понад 50 держав світу, включно з провідними, тоді як Кремль може розраховувати на допомогу лише таких ізгоїв, як Іран та Північна Корея.

Остін наголосив, що союзники мають намір продовжувати надавати допомогу ЗСУ, і, зокрема, що обіцяні американські танки Abrams "невдовзі будуть в Україні".

Глава Пентагону також привітав нового міністра оборони Рустема Умерова, який уперше бере участь у засіданні групи Рамштайн.

