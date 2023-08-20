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Резніков анонсував черговий Рамштайн: коли відбудеться та ключові питання

Этот материал также доступен на русском
20.08.2023, 13:55
Резніков анонсував черговий Рамштайн: коли відбудеться та ключові питання - Фото
Олексій Резніков (фото: ЕРА)

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю журналістці Андріані Кучер анонсував новий Рамштайн. Попередньо, він відбудеться з 17 до 24 вересня у форматі офлайн.

За словами глави Міноборони, ключові питання на Рамштайн-15 суттєво не зміняться – пріоритетом номер один залишиться посилення української протиповітряної оборони.

"Більше ракет, більше систем, більше радарів, плюс авіація як елемент протиповітряної оборони. Друге питання – це артилерія та амуніція до неї. Третя річ – це бронетехніка всіх видів", – наголосив він.

Відповідаючи на запитання, чи можна вважати, що роль Рамштайну знизилася, Резніков сказав "Ні, так категорично не можна говорити".

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Мілана Головань
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