Резніков анонсував черговий Рамштайн: коли відбудеться та ключові питання

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю журналістці Андріані Кучер анонсував новий Рамштайн. Попередньо, він відбудеться з 17 до 24 вересня у форматі офлайн.

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За словами глави Міноборони, ключові питання на Рамштайн-15 суттєво не зміняться – пріоритетом номер один залишиться посилення української протиповітряної оборони.

"Більше ракет, більше систем, більше радарів, плюс авіація як елемент протиповітряної оборони. Друге питання – це артилерія та амуніція до неї. Третя річ – це бронетехніка всіх видів", – наголосив він.

Відповідаючи на запитання, чи можна вважати, що роль Рамштайну знизилася, Резніков сказав "Ні, так категорично не можна говорити".

18 липня 2023 року відбулось попереднє онлайн-засідання у форматі Рамштайн. Серед головних тем були контрнаступ та посилення протиповітряної оборони України.

Резніков повідомив, що наразі у пріоритеті постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України.

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